Galatasaray Kulübü'nün, meyve suyu markası Aroma ile su sponsorluğu anlaşması imzaladığı törene katılan başkan yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadı'nın kapasite artırımı konusunda konuştu. Günay, yeni koltuk düzeni için başvurunun yapıldığı belirterek "Bildiğiniz gibi son bir kanun değişikliği yapıldı. Burada ayakta seyirci alınmasına, bakanlık izniyle imkan tanındı. Biz de bakanlığa başvurduk, 10 bin küsur ilave bir kapasite artırımı olacak. İzin bekliyoruz, koltuk siparişlerini vereceğiz. En kısa sürede bu artırımı gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar Ligi maçları portatif koltuklarla izlenebilecek. Statta 4 bin civarında VIP koltuğu da yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.