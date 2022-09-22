Biz şimdi sizlere bütün detaylarıyla bu konudan bahsedeceğiz. Aynı zamanda yüzdeki yağ bezelerine iyi gelen doğal çözümler hakkında önemli bilgiler aktaracağız. Yazıyı bitirdikten sonra evde yüzdeki yağ bezelerine ne iyi gelir biliyor olacaksınız. İşte bilmeniz gereken bütün detaylar…

Yüzdeki Yağ Bezelerine İyi Gelen Şeyler

Yağ bezeleri iyi huylu tümörler yani lipomlar olarak bilinir. Buna ek olarak lipomlar vücudun herhangi bir bölgesinde ve herhangi bir sebebe bağlı olarak çıkarlar. Eğer yüzünüzde çıkarsa da rahatsızlık hissi verebilir. İşte şimdi sizlere yüzdeki yağ bezesi nasıl geçer bunu anlatacağız.

Yağ bezeleri birbirinden farklı renkte ve boyutta olabilir. Minicik olabileceği gibi birkaç santime kadar büyüyenleri de mevcuttur. doğal çözüm yollarından bahsetmeden önce lipomları nasıl geçirebilirsiniz, evde yüzdeki yağ bezelerine ne iyi gelir bunları aktaracağız.

İşte yüzdeki yağ bezelerine iyi gelen şeyler:

Aloe vera jeli: Bu jel bilindiği üzere çoğu cilt sorununa iyi geliyor. Yüzünüzde lipom varsa ona da iyi gelecek. Aloe vera jelini yağ bezesinin olduğu bölgeye sürün. Bir süre bu işlemi gerçekleştirin. Sonrasında yağ bezesinin küçüldüğünü ve hatta yok olduğunu göreceksiniz.

Bu jel bilindiği üzere çoğu cilt sorununa iyi geliyor. Yüzünüzde lipom varsa ona da iyi gelecek. Aloe vera jelini yağ bezesinin olduğu bölgeye sürün. Bir süre bu işlemi gerçekleştirin. Sonrasında yağ bezesinin küçüldüğünü ve hatta yok olduğunu göreceksiniz. Çay Ağacı Yağı: Yine fazlasıyla bilinen başka bir yöntemden bahsedeceğiz. Yüzde oluşan yağ bezeleri için çay ağacı yağı kullanabilirsiniz. Bakteri temizler ve iltihapları da önler. Bir pamuk yardımıyla çay ağacı yağını lipomun olduğu yere sürün ve bu işlemi birkaç gün düzenli uygulayın.

Yine fazlasıyla bilinen başka bir yöntemden bahsedeceğiz. Yüzde oluşan yağ bezeleri için çay ağacı yağı kullanabilirsiniz. Bakteri temizler ve iltihapları da önler. Bir pamuk yardımıyla çay ağacı yağını lipomun olduğu yere sürün ve bu işlemi birkaç gün düzenli uygulayın. Doktora Gidin: Aslında yağ bezelerinden kurtulmak için bir dermatoloğa ya da genel cerrahi uzmanına görünebilirsiniz. Bu sayede daha tıbbi yollardan yok edilmesini sağlayabilirsiniz.

Doktorlar belli büyüklükte olan lipomları çok kısa bir cerrahi müdahaleyle alırlar. Ama tabi öncesinde kontrol edilmesi gerekir. Örneğin küçücüktür ve siz fark edebiliyorsunuzdur o zaman ameliyata gerek görülmez. Ama çok büyükse ve büyümeye devam ediyorsa o zaman hemen cerrahi müdahaleye ihtiyaç vardır.

Şimdi gelelim doğal ve bitkisel yöntemlerine. Okumaya devam edin.

Yüzdeki Yağ Bezelerine Doğal Yöntemler

Yüzdeki yağ bezesi bitkisel çözüm yolları hakkında da sizleri hemen bilgilendirelim. Eğer çok büyük ve tehlikeli değilse işte aşağıya listelediğimiz çözümleri uygulayabilirsiniz.

Lavanta kürü: Bir tatlı kaşığı lavantayı bir buçuk su bardağı içerisine ekleyin. Sonrasında kaynatın ve 10 dakika kadar bekletin. İyice karıştığında da kürü alın ve süzün. Ilık olarak tüketmeniz gerekiyor. Günde bir kere tüketseniz bile yeterli olacaktır.

Bir tatlı kaşığı lavantayı bir buçuk su bardağı içerisine ekleyin. Sonrasında kaynatın ve 10 dakika kadar bekletin. İyice karıştığında da kürü alın ve süzün. Ilık olarak tüketmeniz gerekiyor. Günde bir kere tüketseniz bile yeterli olacaktır. Soğan Kürü: Uzmanlar tarafından da önerilen bu kürü mutlaka uygulamalısınız. Özellikle İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen bu kür oldukça başarılı. Orta boy soğanı alın ve dörde bölün. Sonra bir buçuk su bardağı kadar suyu kaynatın. Kaynarken de soğanları içerisine atın. 5 dakika kadar kaynatın. Ilıdığı zaman da tüketebilirsiniz. Genelde yemekten önce ve sonra tüketmeniz tavsiye edilir.

Uzmanlar tarafından da önerilen bu kürü mutlaka uygulamalısınız. Özellikle İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen bu kür oldukça başarılı. Orta boy soğanı alın ve dörde bölün. Sonra bir buçuk su bardağı kadar suyu kaynatın. Kaynarken de soğanları içerisine atın. 5 dakika kadar kaynatın. Ilıdığı zaman da tüketebilirsiniz. Genelde yemekten önce ve sonra tüketmeniz tavsiye edilir. Sirke: Tabi ki sirkeden de bahsetmemiz gerekiyor. Sirkeler içerisindeki bileşenler ile yağ bezesine iyi geliyor. Yağ bezesini küçültür ve zamanla da yok olmasına yardımcıdır. Enfeksiyon kapmalarını da engeller.

Gördüğünüz gibi yüzde çıkan yağ bezelerini aslında evde de geçirebilirsiniz. Ama bir ayın sonunda bir gelişme yoksa ve aksine daha da büyüyorsa derhal bir doktora görünmeniz gerekiyor. Bu durumda belki de cerrahi müdahale gerektiriyor olabilir.