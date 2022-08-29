Zaporijya Nükleer Santrali’nde inceleme yapacak BM ekibi yola çıktı

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Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan (IAEA) bir uzman ekip, Rusya'nın işgali altındaki Zaporijya Nükleer Santrali’nde inceleme yapmak üzere Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Bu hafta içinde şehre varacak olan 14 kişilik ekip, santral çevresindeki çatışmaların herhangi bir nükleer sızıntı veya tehlikeye yol açıp açmadığını inceleyecek.

Rafael Grossi’nin liderliğindeki ekip, son dönemde santrali de etkileyen çatışmalarda yapının aldığı zararı inceleyecek. Rusya ve Ukrayna, santralin gördüğü zarar için karşılıklı olarak birbirini suçluyor.

Aylardır gerilim konusu olan ve müzakereler sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BM’den bir ekibin inceleme yapmasını kabul ettiği santral, aylardır Rus askerlerinin kontrolünde. Ukrayna, Rusya’nın santrali bir askeri üs olarak kullandığını iddia ederken Rusya da Ukrayna’yı santrale yönelik saldırılar yapmakla suçluyor.

Santrali, Ukraynalı personel çalıştırmaya devam ediyor. IAEA, bu durumun Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan ve Ukrayna’nın önemli bir kısmına elektrik sağlayan Zaporijya’nın güvenliğini tehdit ettiğini söylüyor.

IAEA’nın merkezi Viyana’da havalimanından 13 ekip arkadaşıyla birlikte fotoğraf paylaşan Grossi, “Ukrayna’nın ve Avrupa’nın en büyük nükleer tesisini güvenliğini koruma altına almalıyız. Bu görevin liderliğini yürütmenin gururunu yaşıyorum. Bu hafta içinde Zaporijya Nükleer Santrali’nde olacağız.” açıklaması yaptı.

https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1564096717397659649?s=20&t=sEHicV_WUJb749cAkHD5fw

Ekibin tam olarak hangi tarihte santralde inceleme yapmaya başlayacağı bilgisi ise paylaşılmadı. Ukrayna Enerji Bakanlığı da, ekibin ve santralin güvenliği için bilgi paylaşmayacağını açıkladı.

BM ve Ukrayna, santraldeki askeri personelin ve teçhizatın çekilmesi ve güvenliğin sağlanması çağrılarında bulunuyor.

IAEA da ekibin amacının “fiziksel zararı tespit etmek ve santralde çalışanlarının durumunu incelemek, güvenlik sistemlerinin ne kadar işlevsel olduğunu görmek” olduğunu açıkladı. Santraldeki nükleer materyal de incelenerek Rus işgali altındaki son durumu bir kez daha kayıt altına alınacak.