Zehir tacirlerine büyük darbe! 132 şüpheli yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelerek takip ettiği 'Kökünü Kurutma' narkotik operasyonu; polis kamerası, helikopter, İHA ve dronlar ile anbean kaydedildi. DHA'da yer alan habere göre, 1 helikopter, 3 İHA, 16 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı; Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen 66 adresin bulunduğu Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi ablukaya alındı.

Ekipler, evlere baskın yaparken, helikopter ve İHA'larla da operasyona havadan destek verildi. ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, İHA'LARLA TESPİT EDİLDİLER Öte yandan operasyonun yapıldığını gören 1'i kadın 2 şüpheli ise evlerinin çatısına çıkıp, kaçmaya çalıştı. Diğer evlerin çatılarına atlayan şüpheliler, İHA'larla görüntülendikten sonra ekiplere bildirildi. Evin çatısına çıkan polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

132 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından suçtan kaynaklanan mal varlığına yönelik çalışmalarda 1 daire ve 10 araca da el koyuldu. Operasyon öncesi, 7 ay süren çalışmalarda, 'uyuşturucu madde ticareti'ne dair 294 yakalama kararında 433 şüpheli hakkında adli işlem yürütüldüğü, 17 kilo 940 gram esrar, 3 kilo 219 gram bonzai, 125 gram metamfetamin, 750 ecstasy ele geçirildiği açıklandı. Operasyonun, Bursa'da şu ana kadar gözaltı sayısı ve satıcılara yönelik yapılan en büyük ve kapsamlı uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak suretiyle gençleri zehirleyenlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Yaklaşık 7 ay önce başlayan ve 433 şüphelinin gözaltına alınmasıyla devam eden, bu kişilerden elde edilen bilgiler çerçevesinde 130 kişinin belirlendiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uyuşturucuyu satan, gençlerimizi zehirleyen, aile değerlerimizi yok eden bir anlayışla mücadeleyi esas alan bir operasyonun düğmesine nisan ayında basıldı ve yaklaşık 5 ayı aşkın bir takip neticesinde Allah'a şükür, bu sabah 05.00 itibarıyla Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, Narkotikle Mücadele Başkanımız ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanımız ve Sahil Güvenlik Komutanımızın nezaretinde birlikte arkadaşlarımızı yola çıkardık. 2 bin 20 polis, 220 araç, bir helikopter, 3 İHA ve aynı zamanda 16 narkotik köpeğiyle operasyon sabah itibarıyla başladı. Şükürler olsun, kazasız ve belasız olmasını diledik ve 130 hedefimizin 130'u, ayrıca 2 şüpheli daha toplam 132 kişi 2,5 saatte gözaltına alındı. Biraz sonra sorguları yapılacak ve ardından adliyeye teslim edilecek." Soylu, operasyonun başarıyla tamamlanmasından dolayı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.