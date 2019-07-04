Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantı ile Merkez Hakem Kurulu ve üyelerini belirledi. MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp olurken, yardımcılığını ise Serdar Tatlı yapacak. Peki Zekeriya Alp kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yeni MHK Başkanı Zekeriya Alp'ın hayatı...

ZEKERİYA ALP KİMDİR?

Zekeriya Alp, (d. 1 Ocak 1948, İstanbul),Türk eski millî futbolcudur. Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından.

Zekeriya Alp, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesidir.

1968 - 1969 sezonunda Feriköy’den Beşiktaş’a transfer oldu. 1968’den 1978’e kadar 11 sezon boyunca 204 lig maçında forma giydi. Daha çok savunma yönü güçlü olan Zekeriya Alp, 6 gol attı. Zekeriya Alp, sol kanatta görev yapar ve o kanatta attığı deparlarla tanınırdı. İstikrarlı ve centilmen bir futbolcuydu.

Türkiye Birinci Lig’deki ilk resmi golünü 5 Eylül 1971’de Beşiktaş’ın Vefa’yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydederek takımını 1-0 öne geçirmişti. 22 kez Türkiye millî futbol takımı’nda forma giyen Zekeriya Alp, Beşiktaş’ın en talihsiz dönemlerinde forma giymişti. Sadece 1975’te bir Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, 1978’de futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı, TV yorumculuğu ve spor yöneticiliği yaptı. Çeşitli dönemlerde Beşiktaş yönetiminde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldı. Levent Bıçakçı yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcülüğü yaptı.

Daha sonra ise Yıldırım Demirören başkanlığı döneminde merkez hakem kurulu başkanlığı görevine getirilmiştir.