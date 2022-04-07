Zelenskiy'nin konuşmasında dikkat çeken anlar 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Yunan Parlamentosu'nda konuştu.

Zelenskiy Moskova'nın eylemlerinin sadece kendilerine yönelik değil, aynı zamanda Avrupa'ya yönelik de bir tehdit olduğunu söyledi. Zelenskiy "Dürüst olalım, Rusya'nın eylemleri başından beri Sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya da yöneltildi" dedi.

Zelenskiy ayrıca "Bir kez daha Rusya'ya ve potansiyel saldırganlara savaşı seçenlerin her zaman kaybettiğini, enerji ve ekonomi ile şantaj yapanların kaybettiğini öğretebiliriz" diye ekledi.

MUHALEFET ALKIŞLAMADI

Zelenskiy'nin konuşması sırasında dikkat çeken bir olay da yaşandı.

Zelenskiy'nin konuşması iktidar milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanırken, ana muhalefet Syriza milletvekillerinin ise ayağa kalkmadıkları bazılarının ise hiç alkışlamadığı görüldü.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Yunan Çözümü Partisi de geçtiğimiz günlerde oturuma katılmayacaklarını belirtmişti.