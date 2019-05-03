Rusya ile Ukrayna arasında yeni dönemde yeni bir sayfa açma beklentisi sürerken, Zelenskiy, "Uzun süreden beri Rusya ve Ukrayna'nın ne ortak noktası olabileceği üzerine düşünüyorum. Kırım ve Donbass saldırısı sonrası ortak tek bir şeyimiz 2 bin 295 kilometre 400 metre olan sınırımız" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yaptığı açıklamada "Birçok kez söyledim. Ukrayna ve Rusyalılar kardeş halklar ve hatta bundan fazlası da. Ben iki halkın tek bir halk olduğunu, ortak vatandaşlık olduğunda, bunun iki tarafa da kazandıracağını düşünüyorum" demişti.

PUTİN'DEN RUS VATANDAŞLIĞI TEŞVİKİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belli kategorilerdeki Ukrayna vatandaşlarıyla Rus topraklarında doğmuş ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı olanlara Rus vatandaşlığına geçişi kolaylaştıracak bir kararname imzaladı.

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rusya vatandaşlığına kabul için başvuruda bulunma hakkına sahip vatansız kişilere ve belli kategoride bazı yabancı ülke vatandaşlarına basitleştirilmiş prosedür uygulanacak.

Kırım ve Sivastopol doğumlu olup, bu toprakları 18 Mart 2014 tarihinden önce terk eden ve başka bir ülkenin vatandaşı olmayan Ukrayna vatandaşlarının Rus vatandaşlığına geçişi için basitleştirilmiş prosedür uygulanacağı belirtilen kararnamede, bu kolaylıktan söz konusu kimselerin aileleri de yararlanabilmeleri hükme bağlanıyor.

Kararnameye göre, Rusya’da yaşayan geçici oturum hakkına sahip Ukrayna vatandaşlarına da ailesi ile birlikte kolaylık sağlanacak.

Ayrıca Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarından yasa dışı sürgüne maruz kalmış, şu anda yabancı bir ülkenin vatandaşı olan ve herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayanlar, bu kimselerin birinci dereceden akrabaları da Rus vatandaşlığı başvurusunda kolaylaştırılmış uygulamaya tabi tutulacak.

Kararname ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nde doğmuş olan Afganistan, Irak, Yemen ve Suriye vatandaşları ile geçmişte SSCB vatandaşı olanlar ve aileleri de aynı haklara sahip olacak.

"SAAKAŞVİLİ'YE VATANDAŞLIĞINI GERİ VERİN"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da Başkanlık Seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy'e, Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvali'nin pasaportunun iade edilmesi konusunda öneride bulunmuştu.



Putin tarafından basına yapılan açıklamada, "Özgürlükler konusuna gelince, bence Rusya'dan ya da Ruslardan başlamayalım bu meseleye. Gürcülerden ya da eskiden Gürcü olanlardan başlayalım. Geçmişinde Gürcü olan ve kendisini şimdi Ukraynalı sayan Mihail Saakaşvili'ye, Ukrayna pasaportunun geri verilmesi adil bir çözüm olur." ifadelerini kullandı.



Gürcistan'da 2004-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Saakaşvili, 2015 yılında ise Ukrayna'nın Odessa şehrinde valilik yapmıştı. Saakaşvili yönetim ile arasında çıkan krizden sonra Ukrayna pasaportu elinden alınarak ülkeden sınır dışı edilmişti.