Zelenskiy'den Musk'a azar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, The New York Times'ın DealBook Zirvesi'ne video bağlantısıyla katıldı. Konuşmada Zelenskiy, Ukrayna için Rusya'ya toprak bırakmayı da içeren bir barış planı öneren milyarder Elon Musk'ı da üstü kapalı bir şekilde azarladı.

"GELSİN VE KENDİ GÖZLERİ İLE GÖRSÜN" Görsel: Associated Press Zelenskiy Çarşamba günü Elon Musk'ı Rus güçlerinin ülkeye verdiği zararı görmek için Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet etti. Zelenskiy, Musk'ın konuşmadan önce ziyarette bulunmasının, durumu anlamasına yardımcı olabileceğini söyledi. Zelensky, "Rusya'nın burada ne yaptığını anlamak istiyorsanız Ukrayna'ya gelin, bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz" dedi ve "Ondan sonra bize bu savaşı nasıl bitireceğimizi, kimin başlattığını ve ne zaman bitirebileceğimizi söyleyeceksiniz" diye ekledi.

UKRAYNA'YA STARLINK HİZMETİNİ DAHA FAZLA FİNANSE ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI Görsel: Associated Press Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Rusya'nın ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırıları arasında Ukraynalılar için dijital bir can simidi haline gelen Starlink internet hizmetinin operasyonunu finanse ediyordu. Ancak şirket, Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı'na mektup göndererek daha fazla bunu finanase edemeyeceklerini söylemiş ve Pentagon'dan masrafları karşılamasını istemişti. Tepkiler üzerine geri adım atan Musk sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz." demişti. Ukrayna'ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade eden Musk, "Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.