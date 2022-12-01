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Zelenskiy'den Elon Musk'a azar: Gel ve kendin gör

The New York Times'ın DealBook Zirvesi'ne katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk'ın 'barış teklifine' tepki gösterdi ve "Neler olduğunu görmek istiyorsan, Ukrayna'ya gel ve bak" dedi.

Zelenskiy'den Elon Musk'a azar: Gel ve kendin gör - Günün haberleri
Zelenskiy'den Musk'a azar
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, The New York Times'ın DealBook Zirvesi'ne video bağlantısıyla katıldı. Konuşmada Zelenskiy, Ukrayna için Rusya'ya toprak bırakmayı da içeren bir barış planı öneren milyarder Elon Musk'ı da üstü kapalı bir şekilde azarladı.

"GELSİN VE KENDİ GÖZLERİ İLE GÖRSÜN"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Zelenskiy Çarşamba günü Elon Musk'ı Rus güçlerinin ülkeye verdiği zararı görmek için Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet etti. Zelenskiy, Musk'ın konuşmadan önce ziyarette bulunmasının, durumu anlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Zelensky, "Rusya'nın burada ne yaptığını anlamak istiyorsanız Ukrayna'ya gelin, bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz" dedi ve "Ondan sonra bize bu savaşı nasıl bitireceğimizi, kimin başlattığını ve ne zaman bitirebileceğimizi söyleyeceksiniz" diye ekledi.

UKRAYNA'YA STARLINK HİZMETİNİ DAHA FAZLA FİNANSE ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Rusya'nın ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırıları arasında Ukraynalılar için dijital bir can simidi haline gelen Starlink internet hizmetinin operasyonunu finanse ediyordu. Ancak şirket, Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı'na mektup göndererek daha fazla bunu finanase edemeyeceklerini söylemiş ve Pentagon'dan masrafları karşılamasını istemişti.

Tepkiler üzerine geri adım atan Musk sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz." demişti. Ukrayna'ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade eden Musk, "Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ANKETİ SONRASI ZELENSKIY İLE TWITTER ÜZERİNDEN ATIŞMIŞTI

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Bu gelişmeler sonrası Twitter hesabından Ukrayna'nın tarafından ilhak edilen bölgeleri hakkında anket yapan ve barış planı sunan Musk, Zelenskiy'nin tepkisi ile karşılaşmıştı.

Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin aşağıdaki anketi düzenleyerek kullanıcılardan 'evet' ya da 'hayır' yanıtı vermelerini istemişti

"Rusya-Ukrayna barışı

- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerde seçimlerin yeniden yapılması. Halkın iradesi bu yöndeyse Rusya gider.

- Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmi olarak Rusya'nın bir parçası olur.

- Kırım'a su temini güvence altına alınır.

- Ukrayna tarafsız kalır."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sorduğu soruyla Musk'a yanıt vermiş ve sosyal medya hesabından kullanıcılara "Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?" sorusunu sormuştu.

Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnyk de, Musk'ın açıklamalarına sert bir şekilde tepki göstererek, "S..tir git Elon Musk! Sana diplomatik yolla yanıt veriyorum" demişti.

Gelen tepkiler sonrası Musk, "Rusya, Ukrayna'nın 3 katından fazla nüfusa sahip, bu yüzden Ukrayna'nın tamamen bir zafer kazanması pek olası değil. Milyonlarca insanın ölme ihtimalini umursuyorum. Eğer Ukrayna'da insanları önemsiyorsanız barışı arayın" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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