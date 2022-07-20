Zelenskiy'in eşi ABD Kongresi'nden silah talep etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Zelenskiy'in eşi ABD Kongresi'nden silah talep etti
ABONE OL

Zelenskiy'in eşi ABD Kongresi'nden hava savunma sistemi talep etti

ABD ziyaretinde, Beyaz Saray'da çiçeklerle karşılanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, bugün Kongre'ye hitap etti. Kongre'den hava savunma sistemi talep etti.

Zelenskiy'in eşi ABD Kongresi'nden silah talep etti
Zelenskiy'in eşi ABD Kongresi'nden silah talep etti
0:00 / 0:00
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, ABD Kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkelerini savunmak için daha çok silah ve hava savunma sistemi talebinde bulundu.

Zelenska, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daveti üzerinde ABD Kongresinde konuştu.

ABD Kongresine hitap eden ilk yabancı ülke başkan eşi olduğunu belirten Zelenska, "Sizlere bugün burada bir First Lady olarak değil, bir anne ve bir kız çocuğu olarak hitap etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Zelenska, Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitiren çocuklar ve ailelerin hikayelerini fotoğraflarla anlatarak, "Genellikle başkan eşleri, eğitim, insan hakları, eşitlik, erişilebilirlik gibi barışçıl konulardan bahseder. Belki siz de benden bu konulardan konuşmamı bekliyorsunuz. Ancak ülkeme yönelik sebepsiz işgalci bir terör savaşı varken ben nasıl bu konulardan konuşabilirim? Rusya ülkemizi mahvediyor." dedi.

"RUSYA ÖLDÜRÜRKEN ABD HAYAT KURTARIYOR"

ABD'nin savaşta Ukrayna'ya desteği için teşekkür eden Zelenska, "Sizin bize desteğiniz çok güçlü. Rusya öldürürken, Amerika hayat kurtarıyor." şeklinde konuştu.

Zelenska, Ukrayna'da savaşın hala bitmediğine dikkati çekerek, "Sizden asla yapmak istemeyeceğim bir şeyi istiyorum. Sizden silah istiyorum. Bu silahlar başka birinin toprağına saldırı için değil, bizim toprağımızı korumamız ve hayatta kalmamız için kullanılacak. Hava savunma sistemleri istiyorum ki füzeler kimseyi öldürmesin, bebek arabasındaki çocuklar ölmesin." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresinin gelecek ay çalışmalarına ara vereceğini ve sonra eylülde tekrar göreve döneceğini belirten Zelenska, şunları kaydetti:

"Ben eylülde oğlumun okula gidip gidemeyeceğini bilmiyorum. Akademik yılın başında kızımın üniversiteye başlayıp başlayamayacağını bilmiyorum. Ukraynalı öğretmenler neye hazırlanmalı? Sınıflarda çalışmaya mı yoksa sığınıklarda bombalardan korunmaya mı? Bunların yanıtı bende yok. Ancak hava savunma sistemlerimiz olursa elimizde bir yanıt da olur."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere liderlik yarışında son iki finalist Rishi Sunak ve Liz Truss oldu
DÜNYA İngiltere liderlik yarışında Sunak ve Truss finalde
Ünlü dizi setinde ölüm: ABD'nin popüler dizilerinden 'Law & Order: Organized Crime'ın dizisinde set çalışanı çekimler sırasında vurularak öldürüldü - Dünyadan Haberler
DÜNYA Ünlü dizi setinde ölüm
Son dakika: MSB: 2 terörist Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu
DÜNYA MSB: 2 terörist Habur'da hudut karakolumuza teslim ...
İspanya'da sıcaklar 500 can aldı
DÜNYA İspanya'da sıcaklar 500 can aldı
Avrupa sıcaklar ve yangınlarla mücadele ediyor
DÜNYA Avrupa sıcaklar ve yangınlarla mücadele ediyor
AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi
DÜNYA AB’den üye ülkelere çağrı: Tüketimi yüzde 15 azaltın
Lavrov'dan son dakika Ukrayna açıklaması: Donbas ile sınırlı kalmayacak
DÜNYA Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Donbas ile sınırlı ...
Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı
DÜNYA Fransa'daki yangınların dumanı Paris'e ulaştı
Sri Lanka'da Wickremesinghe devlet başkanı seçildi
DÜNYA Sri Lanka'da Wickremesinghe devlet başkanı seçildi
Londra'da itfaiyecilerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun günü!
DÜNYA Londra'da itfaiyecilerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.