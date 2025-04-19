Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabı üzerinden savaşa ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod Oblastında ilerlediğini ifade eden Zelenskiy, Kursk bölgesinde ise bulundukları pozisyonlarda kalmaya devam ettiklerini belirtti.

Zelenskiy diğer yandan, Rusya'ya ait dronların Ukrayna semalarında belirdiğine dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçek tavrının farklı olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabından yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Ateşkesi teklifine yanıt verdi.

Vladimir Putin'in eylemleriyle sözlerinin birbirini tutmamasıyla ilgili uzun bir geçmişe sahip olduklarını ifade eden Sybiha, "Biliyoruz ki onun sözlerine güvenilmez. Eyleme bakıyoruz söze değil." şeklinde konuştu.

Ukraine’s position remains clear and consistent: back in Jeddah on March 11, we agreed unconditionally to the U.S. proposal of a full interim ceasefire for 30 days.



Russia refused, and the Russian refusal to the United States has already lasted 39 days. Instead, the Moscow… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 19, 2025

RUSYA'DAN PASKALYA ATEŞKESİ

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'da temas hattındaki duruma ilişkin rapor aldı.

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Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirdi.