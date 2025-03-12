Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde gerçekleşen ABD-Ukrayna toplantısından çıkan kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görüşmeden çıkan ateşkes önerisinden, Rusya'nın ABD-Ukrayna ilişkilerindeki rolüne kadar birçok konuda açıklamada bulunan Zelenskiy, barışa hazır olduklarını ifade ederken bu konuda ciddi olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, görüşmede bütün önemli konuların ele alındığını belirtirken, ABD-Ukrayna görüşmesinin Rusya'nın amacını boşa çıkardığına değinerek "Suudi Arabistan toplantısı Rusya'nın Ukrayna ile ABD arasındaki gerilimi tırmandırma planını bozdu. Aksine gerilim azalıyor." dedi.

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ABD tarafının, Ukrayna'nın barışa olan istekli tavrını görmesini istediğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın da savaşı bitirmeye istekli olup olmadığını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump da son yaptığı açıklamalarda, ateşkesle ilgili kararın artık Rusya'ya kaldığının altını çizerken, Rusya'nın olumlu bir adım atmaması durumunda Rusya'ya yönelik baskı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise "Evet ancak buna gerek kalmayacağını umuyorum." dedi.

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