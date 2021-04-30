Zeliha Sunal'dan 'Kıl Payı'

Pandemi döneminde çalışmalarına aralıksız devam eden şarkıcı Zeliha Sunal, yeni single'ı 'Kıl Payı'nı dinleyicilerin beğenisine sundu.
Şehrazat tarafından Sunal'a özel olarak seçilen şarkının düzenlemesi Murat Yeter'e ait. Şarkıcının yeni teklisinde, kimlerin yüzünden kıl payı kaçırılan aşklar ve hayatlar anlatıyor.
Klip yönetmenliğini İlker Yıldız'ın, fotoğrafları Ali Eşitmez'in üstlendiği çekimlerde Zeliha Sunal Covid-19 nedeniyle makyajını kendi yaptı.
Zeliha Sunal'ın yeni şarkısı 'Kıl Payı', tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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