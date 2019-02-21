UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaşıyor.

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

ZENİT - FENERBAHÇE

STAT: Saint Petersburg

HAKEM: Michael Oliver

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Alper, Eljif, Moses, Ayew

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

2 EKSİK

Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunan isimler arasında iki eksik futbolcu var. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla ve sakatlığı nedeniyle Rusya'ya getirilmeyen Valbuena rövanşta forma giyemeyecek.

9 İSİM KADRODA YOK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak... O isimler şöyle: Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Miha Zajc, Carlos Kameni, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu...

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında dış sahalardaki 116. maçını oynuyor...

Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.

SON 5 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.

RUSYA'DA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.

BU SEZON DEPLASMAN PERFORMANSI DİBE VURDU

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.

AVRUPA'DA 230. RANDEVU

Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasında... Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.