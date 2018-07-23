Zeynep Alkan: Bir süre yere basamayacağım

Geçtiğimzi günlerde, Alaçatı'daki bir beachte denize girip plajda güneşlenen Alkan'ın arkadaşlarıyla şakalaştıkları anlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Alkan, şakalaşma sırasında dengesini kaybedip düşmüştü. Ayağını inciten Alkan, çareyi buzlu havlularla sargı yapmakta bulmuştu. A1lkan, "Geçmişte bağlarım kopmuştu. Yine zedelendi. Bir süre yere basamayacağım. Şu an ayağım şiş ve mor…" açıklamasını yaptı