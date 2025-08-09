Habertürk
Habertürk
        Zeynep Bastık'ın geleneksel tekne tatili partisi - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'ın geleneksel tekne tatili partisi

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, kız arkadaşlarıyla birlikte tekne tatilinin tadını çıkardı

        Giriş: 09.08.2025 - 20:16 Güncelleme: 09.08.2025 - 20:16
        Geleneksel tekne tatili partisi
        Zeynep Bastık, yaz mevsimini keyifle geçiriyor ve tatilin tadını çıkarıyor.

        Zeynep Bastık, kız arkadaşlarıyla birlikte bir teknede denizin ve güneşin keyfini sürüyor.

        Tekne üzerinde verdiği çeşitli pozlarla dikkat çeken şarkıcı, bu anlarını takipçileriyle de paylaştı.

        Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda; "Geleneksel dünya güzellerim, tekne tatili partisi 2" notunu düşerek neşeli anlarını sevenleriyle buluşturdu.

