Zeynep Sönmez, Memphis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci tura çıktı.
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 21:02 Güncelleme:
Teklerde 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA 250 turnuvasının ilk turunda Kanadalı Cadence Brace'yle karşılaşan Zeynep Sönmez, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak ikinci tur biletini aldı.
Milli tenisçi, ikinci turda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşılaşacak.
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