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Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Zindan Mağarası, doğal güzellikleri ve Roma dönemine ait eserleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

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  • Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

    Ziyaretçileri ilk olarak Roma Köprüsü'nün karşıladığı 765 metre uzunluğundaki mağara, 1300 rakımda bulunuyor.
  • Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

    Mağaranın girişinde bulunan Eurymedon Açık Hava Tapınağı ve Irmak Tanrıçası'nın mozaiği ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.
  • Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

    Türkiye'nin gezilebilir en uzun mağaralarından olan Zindan Mağarası 5 milyon yıl yaşında. İçerisinde doğal hamam bulunan tektonik mağara, ekolojik, arkeolojik ve teolojik özellikleri bir arada taşıyor.
  • Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

    Binlerce yılda oluşan sarkıt, dikit ve sütunların etkileyici atmosferindeki mağarada, yeraltı deresinden kayalıklara çarparak akan su sesleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
  • Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

    20 yıl önce yürüyüş platformu ve ışıklandırılması yapılarak turizme açılan mağaraya yabancı turistler de ilgi gösteriyor.
  • Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

    Halk arasında cildi güzelleştirdiğine inanılan suyuyla merak uyandıran mağaranın bu yıl yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

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