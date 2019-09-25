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HaberlerEmlak

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları 2019! Konut kredisi faiz oranları son dakika

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından Ziraat Bankası başta olmak üzere birçok banka konut ve ihtiyaç kredisi faizlerini indirdi. İşte, 2019 faiz oranları

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları sıkça sorgulanıyor. 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi. Ziraat Bankası'nın faizlerdeki indirim kararını başta diğer kamu bankaları olmak üzere diğer bankalar da takip etti. Peki, konut kredisi de dahil olmak üzere, tüm kredilerde faiz indirimine giden Ziraat Bankası'nda güncel oranlar nasıl? İşte Ziraat Bankası 2019 Ağustos ayı kredi faiz oranları... 

 

 

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi.

1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

Ziraat Bankasının bu adımı ile konut kredilerinde vade 5 yıl daha uzadı ve 10 yıldan 15 yıla çıktı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi Tutarı

Azami Vade

Faiz Oranı

500.000'e kadar

180 ay

Aylık 0,99 

500.001 – 1.000.000

180 ay

Aylık 1,19 

1 milyon üzeri

180 ay

Aylık 1,39


TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, konut kredisi faizinin yanı sıra tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti. Diğer müşteriler için oran yüzde 1.59 olarak duyuruldu. 

 

Azami Vade

Faiz Oranı

Maaş müşterileri için

60 ay

1,49%

Diğer müşteriler için

60 ay

1,59%

 

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