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        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç takvimi! 17-18 Ocak Ziraat Türkiye Kupası hangi maçlar var, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç takvimi! 17-18 Ocak Ziraat Türkiye Kupası hangi maçlar var?

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 5. tur maçları ile başladı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında Türk Futbol Federasyonu 5. tur maç programını açıkladı. İşte Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 17-18 Ocak 2024 maçlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 01:37 Güncelleme: 17.01.2024 - 01:37
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç takvimi TFF tarafından açıklandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler de belli oldu. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının oynanacağı tarihi ve karşılaşmalarının hangi kanalda yayınlanacağı araştırmaya başladı. Peki, "17-18 Ocak Ziraat Türkiye Kupası hangi maçlar var, hangi kanalda?" İşte 17-18 Ocak Ziraat Türkiye Kupası maçları...

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        ZTK 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

        Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta mücadeleleri 16 - 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Maçlar ise aSpor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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        17 OCAK ÇARŞAMBA

        13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

        15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

        17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

        19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

        21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

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        18 OCAK PERŞEMBE

        13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

        15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

        21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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