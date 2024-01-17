Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç takvimi! 17-18 Ocak Ziraat Türkiye Kupası hangi maçlar var, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç takvimi! 17-18 Ocak Ziraat Türkiye Kupası hangi maçlar var, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç takvimi TFF tarafından açıklandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler de belli oldu. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının oynanacağı tarihi ve karşılaşmalarının hangi kanalda yayınlanacağı araştırmaya başladı. Peki, "17-18 Ocak Ziraat Türkiye Kupası hangi maçlar var, hangi kanalda?" İşte 17-18 Ocak Ziraat Türkiye Kupası maçları...