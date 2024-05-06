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        Haberler Spor Futbol Diğer Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Beşiktaş Ankaragücü'nü ağırlıyor! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Beşiktaş Ankaragücü'nü ağırlıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:09
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 7 Mayıs Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

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        Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım, adını finale yazdıracak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek

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        Rakibini eleyen takım, Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

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        Önceki turlarda Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor, Anagold 24Erzincanspor ve Fenerbahçe'yi sahasında eleyen MKE Ankaragücü, bu sezon kupada ilk kez deplasmanda sahaya çıkacak.

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        Beşiktaş ise diğer turlarda Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor ve Tümosan Konyaspor'u kupanın dışına itti.

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        Alınan karar gereği MKE Ankaragücü taraftarı yarınki karşılaşmada tribünde yer alamayacak.

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