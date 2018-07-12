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ABD'li yıldız Beyonce’nin Barselona konserine Türkiye’den de pek çok ünlü katıldı. Oyuncu Hande Erçel, popçu Murat Dalkılıç ve şarkıcı Ziynet Sali, konseri izlemek için Barselona’ya giden isimler arasındaydı.