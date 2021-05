Ziynet Sali iki listede de ilk sırada 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' albümü oldu. 2 Nisan'da dinleyici ile buluşan ve 'Efkarım Var' şarkısı ile çıkış yapan albümde dinleyicilerin yakından tanıdığı 'Bana da Söyle', 'Ömrüm', 'Yara' ve 'Kalbim Tatilde' single'ları ile toplam 15 parça yer alıyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Justin Bieber'ın Mart ayında yayınlanan altıncı albümü 'Justice' yerleşti.

ZİYNET SALİ İKİ LİSTEDE DE İLK SIRADA

Nisan ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' albümünü Ebru Yaşar'ın 'Gel De Sevme' ve Kahraman Deniz'in '6' isimli albümleri takip etti.

En çok dinlenen single'ların ilk üç sırasında, Edis'in 'Martılar', Ziynet Sali'nin 'Efkarım Var', Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın 'Öptüm Nefesinden' parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise Ziynet Sali, Edis ve Ebru Yaşar oldu.

'JUSTICE' EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜM OLDU

Muud'un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde Daniel Caesar, Chance the Rapper ve Khalid gibi isimlerin de destek verdiği Justin Bieber'ın 'Justice' albümü yer aldı. Bieber'ı The Weeknd'ın 'The Highlights' albümü ve Harry Styles'tan 'Fine Line' izledi. Yabancı single'larda ise The Weeknd 'Save Your Tears', Doja Cat 'Kiss Me More (feat. SZA)' ve Lil Nas X – 'MONTERO (Call Me By Your Name)' ilk üçteydi.



Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan Nisan ayının en çok dinlenenleri şöyle:

* Muud en çok dinlenen yerli albümler

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Ebru Yaşar - Gel De Sevme

Kahraman Deniz - 6

Buray - Başka Hikayeler

Teoman - Gecenin Sonuna Yolculuk

Uzi - Kan

Gülben Ergen - Seni Kırmışlar

Gazapizm - HİZA

Sibel Can - Hayat

Patron - EL PATRON

* Muud en çok dinlenen yerli single'lar

Edis - Martılar

Ziynet Sali - Efkarım Var

Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden

Cem Belevi - Leyla & Mecnun

Bilal Sonses - Şimdiki Aklım

Tuğçe Kandemir & Eypio - Seni Öptüğüm Sokak

Bahadır Tatlıöz, Selçuk Balcı - Gül Sevdik Dikeni Kader

Berkay - Yeter ki Sen İste

Hadise - Olsun

İkilem - Bir Sebebi Var

* Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

Ziynet Sali

Edis

Ebru Yaşar

Bilal Sonses

Hadise

Berkay

Oğuzhan Koç

İkilem

Mustafa Ceceli

Cem Belevi

* Muud en çok dinlenen yabancı albümler

Justin Bieber – Justice

The Weeknd - The Highlights

Harry Styles - Fine Line

INNA - Nirvana

Zara Larsson - Poster Girl

Lady Gaga - Chromatica

Billie Eilish – When we all fall asleep, where do we go?

Ariana Grande – Positions

Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon

Doja Cat – Hot Pink

* Muud en çok dinlenen yabancı single'lar

The Weeknd - Save Your Tears

Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Justin Bieber - Peaches (feat. Daniel Caesar, Giveon)

Harry Styles - Watermelon Sugar

DaBaby - ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch)

Regard - Ride It

Lady Gaga & BLACKPINK - Sour Candy

SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]

Becky Hill - Stranger

* Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

INNA

Justin Bieber

Doja Cat

Rihanna

Billie Eilish

Zara Larsson

Lewis Capaldi

LP

The Weeknd

Calvin Harris