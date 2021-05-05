Ziynet Sali iki listede de ilk sırada

Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' albümü oldu. 2 Nisan'da dinleyici ile buluşan ve 'Efkarım Var' şarkısı ile çıkış yapan albümde dinleyicilerin yakından tanıdığı 'Bana da Söyle', 'Ömrüm', 'Yara' ve 'Kalbim Tatilde' single'ları ile toplam 15 parça yer alıyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Justin Bieber'ın Mart ayında yayınlanan altıncı albümü 'Justice' yerleşti.
ZİYNET SALİ İKİ LİSTEDE DE İLK SIRADA
Nisan ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' albümünü Ebru Yaşar'ın 'Gel De Sevme' ve Kahraman Deniz'in '6' isimli albümleri takip etti.
En çok dinlenen single'ların ilk üç sırasında, Edis'in 'Martılar', Ziynet Sali'nin 'Efkarım Var', Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın 'Öptüm Nefesinden' parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise Ziynet Sali, Edis ve Ebru Yaşar oldu.
'JUSTICE' EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜM OLDU
Muud'un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde Daniel Caesar, Chance the Rapper ve Khalid gibi isimlerin de destek verdiği Justin Bieber'ın 'Justice' albümü yer aldı. Bieber'ı The Weeknd'ın 'The Highlights' albümü ve Harry Styles'tan 'Fine Line' izledi. Yabancı single'larda ise The Weeknd 'Save Your Tears', Doja Cat 'Kiss Me More (feat. SZA)' ve Lil Nas X – 'MONTERO (Call Me By Your Name)' ilk üçteydi.
Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan Nisan ayının en çok dinlenenleri şöyle:
* Muud en çok dinlenen yerli albümler
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Kahraman Deniz - 6
Buray - Başka Hikayeler
Teoman - Gecenin Sonuna Yolculuk
Uzi - Kan
Gülben Ergen - Seni Kırmışlar
Gazapizm - HİZA
Sibel Can - Hayat
Patron - EL PATRON
* Muud en çok dinlenen yerli single'lar
Edis - Martılar
Ziynet Sali - Efkarım Var
Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
Cem Belevi - Leyla & Mecnun
Bilal Sonses - Şimdiki Aklım
Tuğçe Kandemir & Eypio - Seni Öptüğüm Sokak
Bahadır Tatlıöz, Selçuk Balcı - Gül Sevdik Dikeni Kader
Berkay - Yeter ki Sen İste
Hadise - Olsun
İkilem - Bir Sebebi Var
* Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Ziynet Sali
Edis
Ebru Yaşar
Bilal Sonses
Hadise
Berkay
Oğuzhan Koç
İkilem
Mustafa Ceceli
Cem Belevi
* Muud en çok dinlenen yabancı albümler
Justin Bieber – Justice
The Weeknd - The Highlights
Harry Styles - Fine Line
INNA - Nirvana
Zara Larsson - Poster Girl
Lady Gaga - Chromatica
Billie Eilish – When we all fall asleep, where do we go?
Ariana Grande – Positions
Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon
Doja Cat – Hot Pink
* Muud en çok dinlenen yabancı single'lar
The Weeknd - Save Your Tears
Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)
Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)
Justin Bieber - Peaches (feat. Daniel Caesar, Giveon)
Harry Styles - Watermelon Sugar
DaBaby - ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch)
Regard - Ride It
Lady Gaga & BLACKPINK - Sour Candy
SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]
Becky Hill - Stranger
* Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
INNA
Justin Bieber
Doja Cat
Rihanna
Billie Eilish
Zara Larsson
Lewis Capaldi
LP
The Weeknd
Calvin Harris
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