Ziynet Sali iki listede de ilk sırada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMüzikZiynet Sali iki listede de ilk sırada - Magazin haberleri
ABONE OL

Ziynet Sali iki listede de ilk sırada

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un nisan ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. 'Yaşam Çiçeği' albümüyle yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alan Ziynet Sali, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde de ilk sıradaydı. Yabancılar listesinin birinciliğine ise 'Justice' ile Justin Bieber yerleşti

Ziynet Sali iki listede de ilk sırada - Magazin haberleri
Ziynet Sali iki listede de ilk sırada
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' albümü oldu. 2 Nisan'da dinleyici ile buluşan ve 'Efkarım Var' şarkısı ile çıkış yapan albümde dinleyicilerin yakından tanıdığı 'Bana da Söyle', 'Ömrüm', 'Yara' ve 'Kalbim Tatilde' single'ları ile toplam 15 parça yer alıyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Justin Bieber'ın Mart ayında yayınlanan altıncı albümü 'Justice' yerleşti.

ZİYNET SALİ İKİ LİSTEDE DE İLK SIRADA

Nisan ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' albümünü Ebru Yaşar'ın 'Gel De Sevme' ve Kahraman Deniz'in '6' isimli albümleri takip etti.

En çok dinlenen single'ların ilk üç sırasında, Edis'in 'Martılar', Ziynet Sali'nin 'Efkarım Var', Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın 'Öptüm Nefesinden' parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise Ziynet Sali, Edis ve Ebru Yaşar oldu.

'JUSTICE' EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜM OLDU

Muud'un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde Daniel Caesar, Chance the Rapper ve Khalid gibi isimlerin de destek verdiği Justin Bieber'ın 'Justice' albümü yer aldı. Bieber'ı The Weeknd'ın 'The Highlights' albümü ve Harry Styles'tan 'Fine Line' izledi. Yabancı single'larda ise The Weeknd 'Save Your Tears', Doja Cat 'Kiss Me More (feat. SZA)' ve Lil Nas X – 'MONTERO (Call Me By Your Name)' ilk üçteydi.

Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan Nisan ayının en çok dinlenenleri şöyle:

* Muud en çok dinlenen yerli albümler

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Kahraman Deniz - 6
Buray - Başka Hikayeler
Teoman - Gecenin Sonuna Yolculuk
Uzi - Kan
Gülben Ergen - Seni Kırmışlar
Gazapizm - HİZA
Sibel Can - Hayat
Patron - EL PATRON

* Muud en çok dinlenen yerli single'lar

Edis - Martılar
Ziynet Sali - Efkarım Var
Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
Cem Belevi - Leyla & Mecnun
Bilal Sonses - Şimdiki Aklım
Tuğçe Kandemir & Eypio - Seni Öptüğüm Sokak
Bahadır Tatlıöz, Selçuk Balcı - Gül Sevdik Dikeni Kader
Berkay - Yeter ki Sen İste
Hadise - Olsun
İkilem - Bir Sebebi Var

* Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

Ziynet Sali
Edis
Ebru Yaşar
Bilal Sonses
Hadise
Berkay
Oğuzhan Koç
İkilem
Mustafa Ceceli
Cem Belevi

* Muud en çok dinlenen yabancı albümler

Justin Bieber – Justice
The Weeknd - The Highlights
Harry Styles - Fine Line
INNA - Nirvana
Zara Larsson - Poster Girl
Lady Gaga - Chromatica
Billie Eilish – When we all fall asleep, where do we go?
Ariana Grande – Positions
Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon
Doja Cat – Hot Pink

* Muud en çok dinlenen yabancı single'lar

The Weeknd - Save Your Tears
Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)
Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)
Justin Bieber - Peaches (feat. Daniel Caesar, Giveon)
Harry Styles - Watermelon Sugar
DaBaby - ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch)
Regard - Ride It
Lady Gaga & BLACKPINK - Sour Candy
SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]
Becky Hill - Stranger

* Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

INNA
Justin Bieber
Doja Cat
Rihanna
Billie Eilish
Zara Larsson
Lewis Capaldi
LP
The Weeknd
Calvin Harris

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasak Elma 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 109. son bölüm
MÜZİKYasak Elma fragman geldi mi?
Gökhan Türkmen ilk 10'da yerini aldı - Magazin haberleri
MÜZİKİlk 10'da yerini aldı
Burning Man bu yıl da iptal edildi!
MÜZİK35 yıllık geleneği korona vurdu
Zeliha Sunal'dan 'Kıl Payı' - Magazin haberleri
MÜZİKZeliha Sunal'dan 'Kıl Payı'
Göksel'den 'Çölde Bi' Vaha' - Magazin haberleri
MÜZİKGöksel'den 'Çölde Bi' Vaha'
Feridun Düzağaç ve 'İsimsiz Orkestra', 'Sakin'de bir araya geldi - Magazin haberleri
MÜZİK'Sakin' yayında
Ali Talha Güneş: Mesut Özil motivasyon kaynağım oldu - Magazin haberleri
MÜZİK"Mesut Özil motivasyon kaynağım oldu"
Gülçin Ergül'den Aleyna Tilki'ye destek - Magazin haberleri
MÜZİK"Aleyna çok şanslı bir kız"
Bahadır Tatlıöz ve Yener Çevik'ten 'Yan' - Magazin haberleri
MÜZİKBahadır Tatlıöz ve Yener Çevik'ten 'Yan'
"Aşk Uzak Bana"nın akustik versiyonu yayında - Magazin haberleri
MÜZİK"Aşk Uzak Bana"nın akustik versiyonu yayında