Özgür Özel: Parti kötü yönetilmeye devam ederse daha çok ağlayacağız CHPGrup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP´de değişimin gerekli olduğunu belirterek, "Kurultaydan sonraki pazartesi sabahı yepyeni bir partiye, yepyeni kadrolarla, yepyeni bir anlayışla yola çıkmazsak bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse, biz daha çok ağlayacağız. Işıkları yine erken sönecek" dedi

CHPGrup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP´de değişimin gerekli olduğunu belirterek, "Kurultaydan sonraki pazartesi sabahı yepyeni bir partiye, yepyeni kadrolarla, yepyeni bir anlayışla yola çıkmazsak bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse, biz daha çok ağlayacağız. Işıkları yine erken sönecek" dedi

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, burada partililerle bir araya gelip, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Filistin´den her gün sivil ölüm haberlerinin geldiğini belirten Özel, "Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır. Hamas'ın bir terör örgütü olması ve İsrailli sivilleri hedef almış olması, ardından İsrail'in başlattığı devlet terörüne asla mazeret olamaz. İsrail'in devlet terörünü de Hamas terörünü de dünyanın neresinde olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun tüm terör eylemlerini ve sivillerin canına kasteden her türlü eylemleri, eylemi kınıyoruz" dedi.

'CHP YÜZDE 25'LİK CAM TAVANI AŞAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ'

CHP´nin 3´üncü genel başkanı Bülent Ecevit´in değişim mücadelesinden güç aldıklarını ifade eden Özel, Türkiye´de sosyal demokratların yüzde 25´lik oya hapsolmayacağını söyledi. Özel, "Türkiye'de CHP uzun süredir yüzde 25´lik bir cam tavanı aşamamaktan şikayetçi ve bunu çözmek için özellikle son yıllarda nasılsa oyumuz artmıyor. Biz kendi oyumuzu arttırmak yerine, sağdan transferlerle, sağdan danışmanlarla ve sağ seçmene sempatik gelecek söylemlerle ve sağ partilerle ittifakla oyumuzu arttırmaya ya da ittifakımızı oyunu arttırarak iktidar olmaya çalışan ancak kazandırması beklenen bu ittifakın sonunda kaybetmiş ve kazandıran bir ittifak yerine toplamda yine yüzde 25´lik oyu bu kez de o oy sahiplenen 5 partiyle birlikte seçim sonucu almış ve bunun tartışmalarının hala sürdüğü bir siyasi partiyiz. İşte o noktada artık CHP´nin kendi kimliğine dönmesi, kendi tabanını genişletmesi, Türkiye'de 1970´lerde başardığını başarması gerektiğine inanan kadrolarız" diye konuştu.

`CHP´NİN ELİNDE OLAN BİR BELEDİYENİN SÖZÜ VERİLİYOR´

Kılıçdaroğlu´nun alelacele ve hatalı bir şekilde sağdan gelen danışmanlar atamasının doğru olmadığını söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanı geçmişte ittifak yaptığımız bir partinin aktif görevdeki ilçe başkanlarıyla gece yarısında ve bilinmez bir adreste görüşmeye gidiyor. ,Öğreniyoruz ki o görüşmeyi organize edenlerden, DEVA Partisi'nden isimlerden bir tanesine de CHP'nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor. Yani önümüzdeki süreçte benim kurultay için ortaya çıkan DEVA Partisi ziyaretinden elde edeceğim bir fayda, o sayede kurultayda işime yarayacak bir şey yok. Ondan ümit duymam. Duysam duysam utanç duyarım. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama burada görünen partinin iş görüş biçimini siyaset yapış biçimini terk etmeyip aksine daha da pervasızlaşıyor olmasıdır bu noktadaki sorun" dedi.

'BABAEVİ'NDEN DIŞARIYA GİTMEM'

Genel Başkanlık seçimini kaybetmesi halinde yeni bir parti kurup kurmayacağı sorulan Özel, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi, baba evi. Ben baba evinden dışarıya gitmem. Gidilmesini de doğru bulmam. Biz baba evinde daha iyi yönetilsin isteriz. Baba evi daha güzel olsun isteriz. Daha güçlü olsun isteriz ama siyasi mücadelemizde bile içeride yıkıp dökmeyiz, kırıp dökmeyiz, yıkıp yakmayız. Çünkü biliriz ki bu babaevi. Hem hepimize hem bütün Türkiye'ye lazımdır. Çünkü tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de değil. Allah rahmet eylesin. Ne Ecevit´teydi ne İsmet Paşa'da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" diye konuştu.

`TEK BAŞINA KAZANAMAYACAĞIMIZ YERLERDE İTTİFAK ZARURETTİR´

6´lı Masa ve 2024 yerel seçimlerinde başka partilerle ittifaka bakışı sorulan Özel şöyle konuştu:

"Şu anda partinin ittifak potansiyelini kaybettiğini görüyoruz. Hem eski ortaklarla hem de Zafer Partisiyle imzalanan gizli protokolün bir grup seçmende yarattığı travmadan ötürü biz 4 Kasım günü CHP´de değişimi gerçekleştirip, 6 Kasım günü yerel seçimler için çalışmaya başlayacağız. Elbette yerel seçimlerde tek başına kazanamayacağımız yerlerde ve bir başka muhalefet partisinin de tek başına kazanamayacağı yerlerde ittifak bir zarurettir. Karşı taraf ittifak yapıyorken sizin ittifak yapmamanız bir zor durum yaratır. Seçimi kazandıktan sonra muhalefetteki siyasi partilerle yeni bir sayfa açıp kimsenin geçmişteki hataları tekrarlamayıp geçmişteki doğruları sürdürerek özellikle yerel seçimlerde bir ittifak arayışı için CHP´nin niyeti olumlu yöndedir. Ancak bir ittifaka mahkumiyet yerine CHP ittifaksız da yerel seçimlerde büyük başarıyı elde edebilecek bir güce sahiptir. O yüzden muhataplarımızla eşit şartlarda, yapıcı düşüncelerle, yeni bir beyaz temiz sayfa açmaya varız. Kurultaydan sonraki pazartesi sabahı yepyeni bir partiye, yepyeni kadrolarla, yepyeni bir anlayışla yola çıkmazsak bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse biz daha çok ağlayacağız. Işıkları yine erken sönecek."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda divan başkanı olmasından memnuniyet duyacaklarını ifade eden Özel. "Gelecek tekliften memnuniyet duyarız. Kararı kendisi verecektir. Sayın Genel Başkan'ın konuyu bizimle de istişare edeceğini söyledi arkadaşlar. Öyle bir şey olursa kararı Ekrem Bey'e bırakmak üzere elbette olumlu bakarız. Tabii değişim sürecinde Ekrem Bey'in ortaya koymuş olduğu irade son derece kıymetlidir" dedi.