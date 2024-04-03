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        İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı; 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 20:17 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:20
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        İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı; 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Motokurye olan Özcan Sezgin (23) idaresindeki 34 HKF 390 plakalı motosiklet, ters yönden gelen motokurye Tuncay Eroğlu (42) idaresindeki 67 ACY 598 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden Özcan Sezgin hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almayan diğer motosikletin sürücüsü Tuncay Eroğlu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen Tuncay Eroğlu’nun kullandığı motosiklet ile Yalı Caddesi'ne giriş yapan Özcan Sezgin’in kullandığı motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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