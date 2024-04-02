Madende elektrikçi olarak çalışan işçi akıma kapılıp öldü (2)
MADENCİYESON GÖREVZonguldak'ta elektrikçi olarak çalıştığı Dilaver Enerji'ye ait maden ocağında akıma kapılıp hayatını kaybeden madenci Soner Korkut için ikindi vakti Çaycuma ilçesi Dağüstü köyünde cenaze töreni düzenlendi.
MADENCİYESON GÖREV
Zonguldak'ta elektrikçi olarak çalıştığı Dilaver Enerji'ye ait maden ocağında akıma kapılıp hayatını kaybeden madenci Soner Korkut için ikindi vakti Çaycuma ilçesi Dağüstü köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Genel Maden İşçileri Sendikası Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir ile protokol üyeleri katılarak madencinin babası İzzet Korkut ve yakınlarına taziyelerini iletti. Madencinin baba evinin önünde dua edilirken annesi Hatice Korkut yakınlarına sarılarak ayakta durdu. Gözü yaşlı baba Korkut da güçlükle ayakta durabildi. Korkut'un arkadaşları da tabutun başında gözyaşı döktü.
AĞABEYİ TABUTUNU AÇARAK VEDALAŞTI
Dağüstü köyü Hatipler Mahallesi Camii'nde madenci için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İzmir'de çalışan ve cenaze için gelen ağabey Taner Korkut, kardeşinin tabutunu açarak hem son kez görmek hem de veda etmek istedi. Daha sonra madencinin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
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