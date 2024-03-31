Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta CHP'li Erdem başkan seçildi; 6 ilçede CHP, 2 ilçede AK Parti kazandı

        ZONGULDAK'da Mahalle İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı CHP'li Tahsin Erdem oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 23:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta CHP'li Erdem başkan seçildi; 6 ilçede CHP, 2 ilçede AK Parti kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'da Mahalle İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı CHP’li Tahsin Erdem oldu. 6 ilçede CHP, 2 ilçede ise AK Parti kazandı.

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Zonguldak’ta resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Tahsin Erdem belediye başkanı oldu. Partililer ve vatandaşlar Erdem’in seçilmesinin ardından Valilik binası önünde ellerinde Türk bayrakları ile kutlama yaptı. Bir grup ise Madenci Anıtı'nda toplanarak Valilik binası önüne yürüdü. Bazı vatandaşlar ise kornalı, şarkılı kutlama yaptı. Tahsin Erdem yaptığı konuşmada, “Ortanın solundayız, Atatürk’ün yolundayız. Kazanmak zorundayız, kazanacağız. Hep birlikte çalışıp hep birlikte başaracağız. 3 aylık maratonun ardından gittiğim her yerde, mahallelerde, sokaklarda, pazaryerinde hem şahsıma hem de partime olan güven beni ziyadesiyle memnun etmişti. Ben size güvendim. Asla pişman etmediniz beni. Sağ olun, var olun” dedi.

        8 İLÇENİN 6'SINDA CHP KAZANDI

        8 ilçede ise resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li 6 aday seçimi önde tamamladı, AK Parti ise 2 belediye başkanlığı kazandı. Ereğli’de CHP’li Halil Posbıyık, Çaycuma’da CHP'li Bülent Kantarcı, Alaplı’da CHP’li Nuri Tekin, Gökçebey’de CHP’li Vedat Öztürk, Kozlu’da CHP’li Altuğ Dökmeci, Kilimli’de AK Parti’li Kamil Altun, Devrek’te AK Parti'li Özcan Ulupınar seçimi önde tamamladı.

        TAHSİN ERDEM KİMDİR

        1964 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe bölümünden mezun oldu. Siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başladı. Ardından Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreterliği'ne ve daha sonra başkan yardımcılığına seçildi. CHP Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği ve grup başkanvekilliği görevinde bulundu. 2019 yılında Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na seçildi. 30 yıldır Mali Müşavir olarak çalışan Tahsin Erdem evli ve 2 çocuk babasıdır.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özel: Türkiye ittifakı tarihi sonuç aldı
        Özel: Türkiye ittifakı tarihi sonuç aldı
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Cemil Tugay'dan açıklamalar
        Cemil Tugay'dan açıklamalar
        Türkiye kararını verdi!
        Türkiye kararını verdi!
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Hatay'da büyük yarış
        Hatay'da büyük yarış
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!

        Benzer Haberler

        Madenci, oy kullanmaya işçi kıyafeti, bareti ve kemençesiyle geldi
        Madenci, oy kullanmaya işçi kıyafeti, bareti ve kemençesiyle geldi
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ile Belediye Başkanı Alan, oyunu kullandı
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ile Belediye Başkanı Alan, oyunu kullandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, oyunu Zonguldak'ta kullandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, oyunu Zonguldak'ta kullandı
        Görevli olduğu sandık başında kalp krizinden öldü
        Görevli olduğu sandık başında kalp krizinden öldü
        Zonguldak'ta görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi ada...
        Zonguldak'ta görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi ada...
        Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
        Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı