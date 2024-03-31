Zonguldak'ta CHP'li Erdem başkan seçildi; 6 ilçede CHP, 2 ilçede AK Parti kazandı

ZONGULDAK'da Mahalle İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı CHP’li Tahsin Erdem oldu. 6 ilçede CHP, 2 ilçede ise AK Parti kazandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Zonguldak’ta resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Tahsin Erdem belediye başkanı oldu. Partililer ve vatandaşlar Erdem’in seçilmesinin ardından Valilik binası önünde ellerinde Türk bayrakları ile kutlama yaptı. Bir grup ise Madenci Anıtı'nda toplanarak Valilik binası önüne yürüdü. Bazı vatandaşlar ise kornalı, şarkılı kutlama yaptı. Tahsin Erdem yaptığı konuşmada, “Ortanın solundayız, Atatürk’ün yolundayız. Kazanmak zorundayız, kazanacağız. Hep birlikte çalışıp hep birlikte başaracağız. 3 aylık maratonun ardından gittiğim her yerde, mahallelerde, sokaklarda, pazaryerinde hem şahsıma hem de partime olan güven beni ziyadesiyle memnun etmişti. Ben size güvendim. Asla pişman etmediniz beni. Sağ olun, var olun” dedi.