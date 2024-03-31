Zonguldak'ta CHP'li Erdem başkan seçildi; 6 ilçede CHP, 2 ilçede AK Parti kazandı
ZONGULDAK'da Mahalle İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı CHP'li Tahsin Erdem oldu.
ZONGULDAK'da Mahalle İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı CHP’li Tahsin Erdem oldu. 6 ilçede CHP, 2 ilçede ise AK Parti kazandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Zonguldak’ta resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Tahsin Erdem belediye başkanı oldu. Partililer ve vatandaşlar Erdem’in seçilmesinin ardından Valilik binası önünde ellerinde Türk bayrakları ile kutlama yaptı. Bir grup ise Madenci Anıtı'nda toplanarak Valilik binası önüne yürüdü. Bazı vatandaşlar ise kornalı, şarkılı kutlama yaptı. Tahsin Erdem yaptığı konuşmada, “Ortanın solundayız, Atatürk’ün yolundayız. Kazanmak zorundayız, kazanacağız. Hep birlikte çalışıp hep birlikte başaracağız. 3 aylık maratonun ardından gittiğim her yerde, mahallelerde, sokaklarda, pazaryerinde hem şahsıma hem de partime olan güven beni ziyadesiyle memnun etmişti. Ben size güvendim. Asla pişman etmediniz beni. Sağ olun, var olun” dedi.
8 İLÇENİN 6'SINDA CHP KAZANDI
8 ilçede ise resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li 6 aday seçimi önde tamamladı, AK Parti ise 2 belediye başkanlığı kazandı. Ereğli’de CHP’li Halil Posbıyık, Çaycuma’da CHP'li Bülent Kantarcı, Alaplı’da CHP’li Nuri Tekin, Gökçebey’de CHP’li Vedat Öztürk, Kozlu’da CHP’li Altuğ Dökmeci, Kilimli’de AK Parti’li Kamil Altun, Devrek’te AK Parti'li Özcan Ulupınar seçimi önde tamamladı.
TAHSİN ERDEM KİMDİR
1964 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe bölümünden mezun oldu. Siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başladı. Ardından Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreterliği'ne ve daha sonra başkan yardımcılığına seçildi. CHP Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği ve grup başkanvekilliği görevinde bulundu. 2019 yılında Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na seçildi. 30 yıldır Mali Müşavir olarak çalışan Tahsin Erdem evli ve 2 çocuk babasıdır.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.