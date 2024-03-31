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        Madenci, oy kullanmaya işçi kıyafeti, bareti ve kemençesiyle geldi

        ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan madenci Muhammet Kaya (35), işçi elbisesi, bareti ve kemençesiyle sandık başına gidip oy kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:45
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        Madenci, oy kullanmaya işçi kıyafeti, bareti ve kemençesiyle geldi
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        ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan madenci Muhammet Kaya (35), işçi elbisesi, bareti ve kemençesiyle sandık başına gidip oy kullandı. Kemençesini çalıp mahallesinde yürüyen Kaya, "Biz madenciler olarak sadece maden ocaklarında değil, imkan verildiğinde her yerde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

        Kentte yaşayan ve TTK'de çalışan 10 yıllık madenci Muhammet Kaya, işçi elbisesi, bareti ve kemençesiyle Rat Mahallesi'nde eski karakol binasına kurulan sandıkta oy kullanmaya gitti. Sandığa yürürken kemençesini çalan Kaya, "Bugün madenci elbisesiyle gelme sebebim, madencilerin her zaman her yerde hatırlanmasını sağlamaktır. Benim bir sloganım var, 'Madenci her yerde' diye. Bugün de madencilerin her yerde olduğunu gösterdim. İyi günde kötü günde madenciler her yerde, vatanının hizmetinde. Sadece şahsım olarak değil, bütün madenciler olarak düşünelim. Biz madenciler olarak sadece maden ocaklarında değil, imkan verildiğinde her yerde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, depremde de olduğu gibi. Nerede imkan verilirse, madenci koromuz da var. Biz madenciler elimizden gelen her şeyi, gereği neyse yaparız. Adaylara başarılar diliyorum. Doğru dürüst, ilkeli bir seçim olsun" diye konuştu.

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