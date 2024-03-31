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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, oyunu Zonguldak'ta kullandı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:20
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, oyunu Zonguldak'ta kullandı
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Eşi Serpil ve kızı Derin Yavuzyılmaz'la Orman Bölge Müdürlüğüne gelen Yavuzyılmaz, burada 1169 numaralı sandıkta oy verdi.

        Yavuzyılmaz, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'de demokrasi şöleninin yaşandığını ifade etti.

        Zonguldak'ta yepyeni bir belediyecilik vizyonunu hayata geçireceklerini belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

        "Merkez ilçemizde yeni sayfa açmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Sandık başındaki görevlilerimizin sandık sonuçları kesinleşinceye kadar görevlilerin başında kalmalarını istiyorum. Ülkemize ve şehrimize seçimler hayırlı olsun. CHP'nin bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını ve Zonguldak Belediyesini kazanmasını canı gönülden diliyorum."

        Yavuzyılmaz, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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