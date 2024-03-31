Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ile Belediye Başkanı Alan, oyunu kullandı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Fener Anadolu Lisesi'nde 1218 numaralı sandıkta oy verdi.

Çıkışta açıklamada bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, kentte seçim kampanyasının olgunlukla yürütüldüğünü söyledi.

Medeni bir seçim kampanyası yaşandığına işaret eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Ufak tefek olaylar oldu tabii. Hemen kendi il yönetimleri, milletvekilleri bunları tatlıya bağladı. Seçim kurulları, adliyeye, polise intikal etmeden çözüldü. Bu sabah Karadeniz Ereğli'de Belediye Meclis üyesi adayı arkadaşımız kalp krizi geçirerek vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi adayı, aynı zamanda bina sorumlusuydu. Hayat tabii, ölüm nerede, nasıl gelecek bilemiyoruz. Ailesine başsağlığı diliyorum."