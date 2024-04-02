Madende elektrikçi olarak çalışan işçi akıma kapılıp öldü

ZONGULDAK’ta özel kömür ocağında, elektrikçi olarak görev yapan işçi Soner Korkut (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Savcı, maden ocağına baret ve tulumla girip incelemede bulundu.

Olay, 04.30 sıralarında Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak’taki Dilaver Enerji’ye ait maden ocağında meydana geldi. Sahur yaptıktan sonra elektrikçi olarak çalıştığı maden ocağındaki faaliyetine devam eden Soner Korkut, elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşları, ağır yaralanan Korkut için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiyi, mesai arkadaşları yüzeye çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkut, hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.