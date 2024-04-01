CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Erdem seçim sonucunu değerlendirdi:

Zonguldak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Tahsin Erdem, "Size güvendim, asla pişman etmediniz, mahcup etmediniz beni. Sağ olun." dedi.

Kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Valilik binası önünde toplanan partililer, Erdem lehine slogan attı. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, bayraklarla sevinç gösterisi yaptı.

Bu arada cadde üzerinde meşale yakan bazı partililer, CHP için bestelenen marş ve şarkıları çaldı, kornalarla ilerleyen sürücülere alkışlarla destek verdi.