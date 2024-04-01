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        CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Erdem seçim sonucunu değerlendirdi:

        Zonguldak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Tahsin Erdem, "Size güvendim, asla pişman etmediniz, mahcup etmediniz beni. Sağ olun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:07 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:07
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        CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Erdem seçim sonucunu değerlendirdi:
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        Zonguldak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Tahsin Erdem, "Size güvendim, asla pişman etmediniz, mahcup etmediniz beni. Sağ olun." dedi.

        Kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Valilik binası önünde toplanan partililer, Erdem lehine slogan attı. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, bayraklarla sevinç gösterisi yaptı.

        Bu arada cadde üzerinde meşale yakan bazı partililer, CHP için bestelenen marş ve şarkıları çaldı, kornalarla ilerleyen sürücülere alkışlarla destek verdi.

        Erdem, kutlama alanında yaptığı konuşmada, "Size güvendim, asla pişman etmediniz, mahcup etmediniz beni. Sağ olun." dedi.

        Kutlamalara, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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