Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi

Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde, hükümlülerin Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, hükümlüler ve görevli vaizlerin seslendirdiği ilahi ve Naat-ı Şerifler ile devam etti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, yaptığı konuşmada, suç işleyenlerin topluma kazandırılmasının, ceza adalet sisteminin temel hedeflerinden biri olduğuna dikkati çekti.

"Bir iş bir hayat, bir hayat bir aile, bir aile bir toplum." diyebilecekleri etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Alan, "Hükümlü kardeşlerimizin Kuran-ı Kerim kursunda başarılı olması nedeniyle Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan arkadaşlarımızı ve eğitimlerde görev alan İl Müftülüğü personelini tebrik ediyorum." dedi.