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        Köyde eski ve yani muhtarın yakınlarının seçim kavgası: 10 yaralı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde eski ve yeni muhtar ile ailelerinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:05
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        Köyde eski ve yani muhtarın yakınlarının seçim kavgası: 10 yaralı
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        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde eski ve yeni muhtar ile ailelerinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde meydana geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde mevcut muhtar Ayhan Kandemir seçimi kaybetti. Soner Demirci ise köyün yeni muhtarı oldu. Seçim ardından 2 muhtar arasında tartışma yaşandı. Köydeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Kandemir ve Demirci’nin aileleri ve akrabaları da dahil oldu. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri tarafları ayırdı. Kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Alaplı ve Ereğli ilçe Devlet Hastaneleri ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, durumu iyi olan yaralıların ifadesini aldı.

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