Öğretmen annesine destek verdi, eylemde şiir okudu

ZONGULDAK’ta öğretmenler, İstanbul’da özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan’ın (74) öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesini protesto etti. Öğretmenlerden bazıları, eyleme kendi çocuklarını da getirdi. Basın açıklaması, bir öğretmenin kızı Beste Gidici’nin (6) ‘Öğretmenime Dokunma’ şiirini okumasının ardından başladı.

İstanbul Sultanbeyli’de özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ı, Irak asıllı lise öğrencisi Y.K.’nin (17) silahla vurarak öldürmesi Zonguldak’ta öğretmenler tarafından protesto edildi. Bir günlük iş bırakma eylemi yapan öğretmenler, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı. Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler, ‘Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz’ pankartı ile ‘Emeğimiz değer bulmalı’, ‘Mesleğimizin kanunu olmalı’, Eğitimciye şiddete hayır’ yazılı dövizler taşıdı.

Bazı öğretmenler, eyleme çocukları ile katıldı. Öğretmen çocuğu, 1’nci sınıf öğrencisi Beste Gidici’nin ‘Öğretmenime dokunma’ isimli şiirini okumasının ardından Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar basın açıklaması yaptı. ŞİDDET YAYGIN BİR TOPLUMSAL SORUN HALİNE GELMİŞ’ Şiddet olaylarına karşı önlem alınması için yetkililere seslendiklerini ifade eden Aşkar, “Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Eğer ülkenin geleceği ve çocuklarımızın geleceği eğitimle ve eğitimcilerle şekillenecekse, artık slogandan eyleme geçin ve şiddet yasasını çıkarın” dedi.