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        KGYS kutusu ile park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye gözaltı (2)

        GÜVENLİKKAMERASI ORTAYA ÇIKTIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolünü yitirip otomobiliyle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kutusu ile park halindeki hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü Ali Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:50 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:55
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        KGYS kutusu ile park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye gözaltı (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI ORTAYA ÇIKTI

        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolünü yitirip otomobiliyle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kutusu ile park halindeki hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü Ali Ö.’nün (37) kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin, kaldırımdan fırlayarak KGYS kamera kutusunu kırdığı anlar ve hafif ticari araca çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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