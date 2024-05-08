KGYS kutusu ile park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye gözaltı (2)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolünü yitirip otomobiliyle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kutusu ile park halindeki hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü Ali Ö.’nün (37) kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin, kaldırımdan fırlayarak KGYS kamera kutusunu kırdığı anlar ve hafif ticari araca çarptığı anlar yer aldı.

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