Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin çarptığı minibüsün iş yerine girmesi güvenlik kamerasında

Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Müftü Mahallesi'nde seyreden A.Ö. idaresindeki 67 ACE 099 plakalı otomobil, Devrek yol ayrımı mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. Minibüs de yanındaki otomobile vurduktan sonra bir mağazanın vitrinine girdi. Kazada yaralanan olmazken, 2 araç ve iş yerinde hasar oluştu.

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