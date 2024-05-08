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        Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin çarptığı minibüsün iş yerine girmesi güvenlik kamerasında

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı minibüsün iş yerine zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:35
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        Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin çarptığı minibüsün iş yerine girmesi güvenlik kamerasında
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı minibüsün iş yerine zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Müftü Mahallesi'nde seyreden A.Ö. idaresindeki 67 ACE 099 plakalı otomobil, Devrek yol ayrımı mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. Minibüs de yanındaki otomobile vurduktan sonra bir mağazanın vitrinine girdi. Kazada yaralanan olmazken, 2 araç ve iş yerinde hasar oluştu.

        Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda, kontrolden çıkan otomobilin kot farkı bulunan alana düştükten sonra vurduğu park halindeki minibüsün mağazanın vitrinine çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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