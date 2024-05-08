Antalya'da kan donduran görüntü! Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi! Antalya'da insanın kanını donduran bir görüntü kaydedildi. Olayda bir kişi iddiaya göre köpek yüzünden tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi. Saldırganın gözaltına alındığı ve yaralanan kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:19 facebook

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