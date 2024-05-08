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        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!

        Türkiye yeniden serinde havaların etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yarından itibaren Türkiye genelini etkileyecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz. İstanbul'da da gelecek 4 gün yağmur ihtimali var. En kuvvetli olan yağışlar cuma akşamından itibaren cumartesi öğlene kadar düşecek görünüyor" ifadelerini kullandı

        Giriş: 08.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:26
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        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
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        Türkiye’nin batı ve güney bölgeleri son zamanların en sıcak gününü yaşıyor, termometre Marmara’da 25°C’ye ulaşırken, Akdeniz 30°C’yi bugün aşıyor. Batı sıcak ama doğuda bugün yüksek kesimler, atıştıran kar yağışıyla beyazlıyor. İlkbahar mevsimine uygun bu kar yağışları bir süre daha devam eder, dağ ve yüksek yaylalara ulaşım bu hafta sonu zorlaşır.

        Yarından itibaren Türkiye genelini etkileyecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Çarşamba akşam saatleri Kocaeli-Düzce-Eskişehir arasında kuvvetli yağış hayatı etkileyebilir.

        İstanbul’da gelecek 4 gün yağmur ihtimali var. En kuvvetli olan yağışlar cuma akşamından itibaren cumartesi öğlene kadar düşecek görünüyor. İstanbul’da 12 Mayıs Pazar günü ise yağmur ayrılıyor, gökyüzü parçalı bulutlu ve güneşli haline bürünüyor. Bu tahmin değişmezse İstanbul’un ortalama su seviyesi istediğimiz o yüzde 85’lere ulaşabilir.

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        Marmara’da hafta sonu rüzgar poyrazdan kuvvetli esecek, İstanbul’da, Bursa’da hissedilen sıcaklıklar 15°C’nin altına düşer. Hafta sonu dışarıdaki serin havaya göre giyinmeli. Bu cumartesi ve pazar Akdeniz kıyılarında da yağışlı ve fırtınalı geçecek görünüyor. Antalya-Mersin-Adana hattında oluşacak gök gürültülü sağanaklar hayatı olumsuz etkileyebilir, fakat Konya-Kayseri-Ankara arasında bereketiyle yağacak ve bu dönem tarımımız için verimli geçecek.

        Şehir merkezlerinde ve kalabalık ilçelerde su baskınları, daha çok kırsal kesimde olmak üzere genel olarak yıldırım düşme riski, kıyılarımızda fırtına nedeniyle oluşacak zorluklar gibi konular hafta sonu yaklaşırken bizi bekliyor.

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        Romanya-Ukrayna arasından Marmara’ya inen soğuklar, Mısır-Cezayir üzerinden ise Akdeniz’e ve Anadolu’ya sokulan sıcaklar arasında kalan Türkiye’de, aslında ilkbahar dediğimiz mevsimin özelliklerini görüyor, yaşıyoruz. Dalgalanan sıcaklıklar ve fırtınaların süpürdüğü polenler, tozlar nedeniyle sağlığımız etkilenebilir. Bugünlerde kendimize fazladan iyi bakmakta yarar var.

        Fotoğraflar: AA

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