Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
İsrail'in dün kara operasyonu başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik havadan ve topçu atışlarıyla saldırıları devam ediyor. İsrail Refah'taki belediye binasını hedef alırken, İsrail ordusu, Refah bölgesinde Kerem Ebu Salim ve Raim'e yaklaşık 18 roket atıldığını duyurdu
Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Refah kentinin farklı bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.
İsrail güçleri, Refah'taki belediye binasını aralıksız şekilde topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırı nedeniyle belediye binasında yangın çıktı. Bina ve çevresindeki yapılarda ciddi hasar meydana geldi.
İsrail güçleri Refah kentinin güneyinde Filistinli "Kışta" ailesine ait evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.
Refah'ın orta kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Netzarim'in doğusundaki İsrail askeri bölgesini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.
Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ın doğusundaki Şevke mahallesinde bir binada barikat kuran İsrail askerleriyle çatışma yaşandığını aktardı.
Ayrıca Refah'ın doğusunda yer alan İsrail güçlerinin, kısa menzilli füze sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındığını kaydetti.
İSRAİL ORDUSU: REFAH'TAN KEREM EBU SALİM VE RAİM'E YAKLAŞIK 18 ROKET ATILDI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden güneydeki Kerem Ebu Salim ve Raim bölgelerine yaklaşık 18 roket atıldığını duyurdu.
HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.