Ergin Ataman Panathinaikos'ta tarih yazdı!

"FİNAL FOUR'A GİDEMEZSEK AYRILACAĞIM"

Ergin Ataman, ev sahibi avantajıyla başladıkları seride Maccabi Playtika'ya 91-87 mağlup oldukları ilk müsabakanın ardından iddialı bir açıklamada bulundu ve "Final Four'a gideceğimizin sözünü veriyorum. Eğer Final Four'a gidemezsek gelecek yıl Panathinaikos'ta olmayacağım." ifadelerini kullanıp, oyuncularına ve kendisine duyduğu güvenin mesajını verdi.