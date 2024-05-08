Cuma gününe dikkat! Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor

Çöl tozunun doğanın gübresi olduğunu belirten, Yaşar, "Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz" ifadelerini kullandı.