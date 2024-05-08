Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkeye yasal olmayan yollardan giren yabancı uyruklulara toplam 137 bin 4 lira idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu A.A, S.A.F, Y.S, A.A.N, Q.S. ve C.N'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

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