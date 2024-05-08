Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Canlı yayında çarptıkları Belinay Berfin Günenç öldü - Son dakika haberi

        Canlı yayında çarptıkları Belinay öldü!

        Batman'da, 23 Nisan'da, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün çarparak ağır yaraladığı 1'i bebek 4 kişiden biri olan ve kazada ağır yaralanan 10'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Belinay Berfin Günenç, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canlı yayında çarptıkları Belinay öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman’da bir kişi arkadaşlarıyla, 23 Nisan'da akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaptı.

        1'İ BEBEK 4 KİŞİYE ÇARPMIŞTI

        İHA'da yer alan habere göre ihlal yapan sürücü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, çarpmanın etkisi ile pusette bulunan 8 aylık D.A.S. isimli bebek ile Z.S. (15), E.E. (16) ile Belinay Berfin Günenç (15) savrularak ağır yaralanmıştı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

        BELİNAY'DAN ACI HABER GELDİ

        Hastanede tedavisi devam eden Belinay Berfin Günenç’ten 16 gün sonra acı haber geldi. Günenç’in ölüm haberi kenti yasa boğarken, cenazesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        FEN LİSESİNDE OKUYORDU, ÇOK BAŞARILIYDI

        Batman Fatma Aliye Fen Lisesi’nde 10’uncu sınıfta okuyan 15 yaşındaki Berfin Belinay Günenç’in başarısı ile okulun gözde öğrencileri arasında olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?