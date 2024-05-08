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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme - Mardin haberleri, son haberler

        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan ve okul kapısında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlarla bir öğrencinin de yaralanmasına sebep olan 16 yaşındaki E.T. hakim karşısına çıktı. Genç kız, adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:10
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        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
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        Mardin'de olay, 6 Mayıs’ta Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce son sınıftayken okuldan atılan E.T. (16) adlı kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.

        SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre kapalı olan kapıdan içeri giremeyen E.T., belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.

        BİR ÖĞRENCİ 2 KURŞUNLA VURULDU

        Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kurşunlardan 2’si, C.S. (17) isimli erkek öğrencinin kol ve karın bölgesine isabet etti.

        YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Vücudunu sıyıran kurşunlarla yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Elinde tabanca ile okulun kapısını da tekmeleyen E.T.'nin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.T.'yi gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        C.S. tedavisinin ardından taburcu edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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