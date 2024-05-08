Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!

Mardin'de olay, 6 Mayıs’ta Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce son sınıftayken okuldan atılan E.T. (16) adlı kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.

SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI DHA'da yer alan habere göre kapalı olan kapıdan içeri giremeyen E.T., belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.

BİR ÖĞRENCİ 2 KURŞUNLA VURULDU Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kurşunlardan 2’si, C.S. (17) isimli erkek öğrencinin kol ve karın bölgesine isabet etti.