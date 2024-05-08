Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan ve okul kapısında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlarla bir öğrencinin de yaralanmasına sebep olan 16 yaşındaki E.T. hakim karşısına çıktı. Genç kız, adli kontrolle serbest bırakıldı
Mardin'de olay, 6 Mayıs’ta Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce son sınıftayken okuldan atılan E.T. (16) adlı kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.
SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre kapalı olan kapıdan içeri giremeyen E.T., belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.
BİR ÖĞRENCİ 2 KURŞUNLA VURULDU
Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kurşunlardan 2’si, C.S. (17) isimli erkek öğrencinin kol ve karın bölgesine isabet etti.
YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudunu sıyıran kurşunlarla yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Elinde tabanca ile okulun kapısını da tekmeleyen E.T.'nin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.T.'yi gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
C.S. tedavisinin ardından taburcu edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.