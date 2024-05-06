Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı! Mardin'de, devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı. Okula girmeye çalışan, kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL