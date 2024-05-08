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        4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Eren, yaşamını yitirdi

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 7'nci sınıf öğrencisi Eren Uslu (13), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:40
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        4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Eren, yaşamını yitirdi
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 7’nci sınıf öğrencisi Eren Uslu (13), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kepez Mahallesi Gaziler Sokak’ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Eren Uslu, oturdukları apartmanın 4’üncü katındaki dairede, odasından balkona çıktı. Bu sırada yalnız olan Uslu, bilinmeyen nedenle zemine düştü. Aile bireyleri odaya girdiklerinde Eren’i göremeyince kapısı açık olan balkondan aşağıya baktı, oğullarının yerde hareketsiz yattığını gördü. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Eren Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, morga kaldırılan Eren Uslu’nun cenazesinin, Çankırı’da toprağa verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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