Kuzey Amerika'nın en alçak noktası: Badwater Havzası
ABD'nin California eyaletindeki Badwater Havzası, Kuzey Amerika'nın en alçak noktası... Kurak bölgedeki gölde oluşan tuz tepeleri, turistlerin ilgisini çekiyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'nda yer alan Badwater Havzası, Kuzey Amerika'nın en alçak noktası olarak biliniyor.
Deniz seviyesinin 86 metre altında yer alan havza, tuzlu ve kurak yüzey yapısıyla dikkat çekiyor.
Aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle havzadaki gölde oluşan tuz tepeleri, turistlerin her mevsim ilgisini çekiyor.
Kuzey Amerika'nın en çukur noktası olan bölge, belli dönemlerde az miktarda su ile kaplanıyor.
Badwater Havzası, suyun olduğu nadir dönemde bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından ilgi görüyor.
Kimi, bolca fotoğraf çekmeyi tercih ederken tuzlu suyun şifalı olduğuna inanan bazıları da, gölün sığ kısmına ayaklarını sokarak rahatlamaya çalışıyor.