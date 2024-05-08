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        Haberler Gündem Güncel Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm - Güncel haberler

        Pres makinesine sıkışan iş yeri sahibinin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada!

        İzmit'te fabrika sahibi Necmi Şahin pres makinesinde sıkışıp hayatını kaybetmişti. Feci kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:49
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        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
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        İzmit'te 3 gün önce, fabrika sahibi Necmi Şahin'in (48) pres makinesine sıkışarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, 5 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında İzmit ilçesindeki plastik parça üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi.

        CİHAZ ANİDEN ÇALIŞINCA İÇERİDE SIKIŞTI

        Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, bilinmeyen bir sebeple makinenin içine giren fabrika sahibi Necmi Şahin, cihazın aniden çalışmasıyla içeride kalıp, sıkıştı.

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        İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası İzmit'te Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şahin'in yaşadığı iş kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yanında işçisi bulunan Şahin'in makinenin içine girdiği ve aniden çalışan cihazı durdurmak için yanındaki işçinin çaba harcadığı yer aldı.

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        #haberler
        #kocaeli
        #Necmi Şahin
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