Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm

İzmit'te 3 gün önce, fabrika sahibi Necmi Şahin'in (48) pres makinesine sıkışarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, 5 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında İzmit ilçesindeki plastik parça üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi.

CİHAZ ANİDEN ÇALIŞINCA İÇERİDE SIKIŞTI Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, bilinmeyen bir sebeple makinenin içine giren fabrika sahibi Necmi Şahin, cihazın aniden çalışmasıyla içeride kalıp, sıkıştı. REKLAM

İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası İzmit'te Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.