Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağışın dinmesini bekledi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

