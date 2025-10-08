Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 20:23 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:28
        Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

        Aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağışın dinmesini bekledi.

        Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

