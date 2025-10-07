Türkiye ve Norveç'in su ürünlerindeki işbirliği Zonguldak'ta düzenlenen forumda ele alındı

Zonguldak'ta, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla "Aqua Kültür Kontak Forumu" düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen forum, ulusal ve uluslararası katılımcıları ağırladı.

"Çevre Dostu Sürdürülebilir Akuakültür ve Toplumsal Kazanımlar" temasıyla gerçekleştirilen forumda, Türkiye'nin ve bölgenin sürdürülebilir aqua kültür vizyonunun güçlendirilmesi hedeflendi.

Vali Yardımcısı Muammer Balcı, forumun açılışında, Zonguldak'ın, insanlığın ihtiyaç duyduğu enerji üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerden biri olduğunu söyledi.

Artık gözlerini denizlere çevirdiklerini anlatan Balcı, Zonguldak'ın kendini turizm alanında da duyurmaya çalıştığı belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş de su ürünlerinin insanlık tarihinin başlangıcından bu yana beslenmenin temel unsurlarından biri olduğunu, zamanla toplumların gelişimiyle ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir sektöre dönüştüğünü dile getirdi.

Türkiye'den 100'e yakın ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini aktaran Güneş, "Toplam ihracatımızın yüzde 40'tan fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Rusya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Almanya gibi önemli pazarlar yer almaktadır." dedi. Güneş, su ürünleri yetiştiriciliğinin yaklaşık yüzde 97'sinin planlı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, son yıllarda Karadeniz'de Türk somonu yetiştiriciliğinin hızlı bir büyüme gösterdiğini anlattı. Erdinç Güneş, 2016 yılında yaklaşık 4 bin ton olan üretimin, 2024 yılında 65 bin tona ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bugün Türk somonu yetiştiriciliğinde üretim kapasitemiz 150 bin ton seviyesindedir. Ancak izin verilmiş kapasite artışlarıyla önümüzdeki yıllarda 200 bin tona yaklaşması beklenmektedir. Talep fazlası üretiminin önlenmesi için 2025-2027 yılı su ürünleri üretim planlanması kapsamında Türk somonu yetiştiricilik miktarı 2025 yılı için asgari 62 bin ton, azami yaklaşık 98 bin ton olarak belirlenmiştir. Karadeniz'de 2017 yılında başlatılan Türk somonu yetiştiriciliğini geliştirme çalışmaları kapsamında Artvin ve Zonguldak arasında yer alan kıyı şeridinde potansiyel yetiştiricilik bölgeleri belirlenmiş, ilgili kurum görüşleri alınarak uygun görülen alanlar üretime kazandırılmıştır."