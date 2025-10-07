Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Türkiye ve Norveç'in su ürünlerindeki işbirliği Zonguldak'ta düzenlenen forumda ele alındı

        Zonguldak'ta, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla "Aqua Kültür Kontak Forumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:35 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:35
        Türkiye ve Norveç'in su ürünlerindeki işbirliği Zonguldak'ta düzenlenen forumda ele alındı
        Kentte bir otelde düzenlenen forum, ulusal ve uluslararası katılımcıları ağırladı.

        Kentte bir otelde düzenlenen forum, ulusal ve uluslararası katılımcıları ağırladı.

        "Çevre Dostu Sürdürülebilir Akuakültür ve Toplumsal Kazanımlar" temasıyla gerçekleştirilen forumda, Türkiye'nin ve bölgenin sürdürülebilir aqua kültür vizyonunun güçlendirilmesi hedeflendi.

        Vali Yardımcısı Muammer Balcı, forumun açılışında, Zonguldak'ın, insanlığın ihtiyaç duyduğu enerji üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerden biri olduğunu söyledi.

        Artık gözlerini denizlere çevirdiklerini anlatan Balcı, Zonguldak'ın kendini turizm alanında da duyurmaya çalıştığı belirtti.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş de su ürünlerinin insanlık tarihinin başlangıcından bu yana beslenmenin temel unsurlarından biri olduğunu, zamanla toplumların gelişimiyle ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir sektöre dönüştüğünü dile getirdi.

        Türkiye'den 100'e yakın ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini aktaran Güneş, "Toplam ihracatımızın yüzde 40'tan fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Rusya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Almanya gibi önemli pazarlar yer almaktadır." dedi.

        Güneş, su ürünleri yetiştiriciliğinin yaklaşık yüzde 97'sinin planlı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, son yıllarda Karadeniz'de Türk somonu yetiştiriciliğinin hızlı bir büyüme gösterdiğini anlattı.

        Erdinç Güneş, 2016 yılında yaklaşık 4 bin ton olan üretimin, 2024 yılında 65 bin tona ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bugün Türk somonu yetiştiriciliğinde üretim kapasitemiz 150 bin ton seviyesindedir. Ancak izin verilmiş kapasite artışlarıyla önümüzdeki yıllarda 200 bin tona yaklaşması beklenmektedir. Talep fazlası üretiminin önlenmesi için 2025-2027 yılı su ürünleri üretim planlanması kapsamında Türk somonu yetiştiricilik miktarı 2025 yılı için asgari 62 bin ton, azami yaklaşık 98 bin ton olarak belirlenmiştir. Karadeniz'de 2017 yılında başlatılan Türk somonu yetiştiriciliğini geliştirme çalışmaları kapsamında Artvin ve Zonguldak arasında yer alan kıyı şeridinde potansiyel yetiştiricilik bölgeleri belirlenmiş, ilgili kurum görüşleri alınarak uygun görülen alanlar üretime kazandırılmıştır."

        Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve diğer konuşmacıların ardından forum, panellerle devam etti, katılımcı firmalar arasında B2B iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

        - "Bu forum sayesinde verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliğin artacağına inanıyorum"

        Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, gazetecilere, aqua kültür forumunun önemli olduğunu, hem Türkiye hem de Norveç'teki aktörleri bir araya getirdiğini söyledi.

        Norveç'in aqua kültür konusunda 50 yıldan fazla deneyimi olduğuna dikkati çeken Gaarder, "Ekonomimiz açısından oldukça önemli ve teknolojik becerilere de sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu forum sayesinde hem verimlilik hem kalite hem de sürdürülebilirliğin artacağına inanıyorum. Özellikle aqua kültür sektörü işbirliği sektörlerimiz açısından son derece önemli. Ticari açıdan baktığınızda bu işbirliğinin artacağına yönelik iyimser olduğumu söyleyebilirim. İşbirliği sadece Karadeniz'de değil. Akdeniz'i de düşündüğünüz zaman işbirliğimizin artacağı alanlardan biri olarak görebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

